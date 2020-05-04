شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 04/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.