شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه في جبهة الوهبية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل قيادي حوثي، الاثنين، بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية في جبهة الوهبية، محافظة البيضاء، وسط اليمن.

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وأكد مصدر عسكري ميداني أن القيادي الحوثي "حسين ضيف الله الريامي" وآخرين من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم في جبهة ‎الوهبية بمحافظة ‎البيضاء.

وأوضح المصدر أن صرعى الحوثي لقوا مصرعهم بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية في مواجهات عنيفة دامت ساعات