استياء واسع في إب من فرض الحوثيين مبالغ كبيرة ومجحفة على التجار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن استياء واسعا ساد أبناء المحافظة من تجاوزات مليشيا الحوثي وما يقوم به القيادي الحوثي "ماجد التينه" من فرض مبالغ كبيرة ومجحفة على التجار ومنعه لصرف زكاتهم للفقراء والمتاجين.



وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي وبعد ضغوط التجار والناشطين وتهديدات بالإضراب لجميع تجار المحافظة تفرج عن التاجر الصباحي، وسط رفض لمطالب القيادي الحوثي "ماجد التينه" والمعين من قبل المليشيا الحوثية مديرا للواجبات الزكوية بالمحافظة، والذي يطالب بمبالغ خيالية من التجار تحت مسمى "الزكاة" وتوريدها "لهيئة الزكاة" التي أنشأتها المليشيا مؤخرا وتتصرف في أموالها لصالح حروبها ضد المواطنين وتوريدها لصالح قيادات حوثية عليا.

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وبينت أن القيادي الحوثي "ماجد التينه" يقصي عدد من أبناء محافظة إب من مناصبهم في "الواجبات الزكوية" في المحافظة والمديريات، ويعين أشخاص من أبناء محافظة ذمار بديلا عنهم.

وأكدت المصادر، إقصاء القيادي الحوثي لأمين صندوق الواجبات الزكوية بمديرية الظهار وأمين صندوق مديرية المشنة وآخرين في مكتب الواجبات بالمحافظة بينهم مدير الحسابات وأمين الصندوق، ضمن حملة تستهدف أبناء المحافظة لإقالتهم من مناصبهم وتعيين آخرين من خارج المحافظة بديلا عنهم