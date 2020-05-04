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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة فتاة وتهدم منازل وجرف طرق رئيسية جراء السيول في السياني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
إب - الخليج 365
تسبت السيول الجارفة التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مديرية السياني، جنوب إب، وسط اليمن، في وفاة فتاة وتضرر ممتلكات عامة وخاصة.
وقالت مصادر إن السيول جرفت فتاة تبلغ من العمر 14 عام "راعية أغنام"، في منطقة جبل "الراحب" غرب النقيلين بمديرية السياني جنوب محافظة إب.
وأضافت المصادر أن السيول تسببت بتهدم منزل في قرية "فلعة"، وتأثر الكثير من البيوت في عدة قرى بالمديرية، علاوة على تعرض الكثير من المدرجات الزراعية للجرف وللخراب نتيجة للسيول الغير المسبوقة.
ونقلت المصادر عن سكان محليون قولهم أن "سيول الأمطار تسببت بخراب شبه كلي وتجريف الطريق الرئيسي الرابط بين الخط الاسفلتي بسوق النجد الاحمر وكل من قرى ذي المحمر ومنزل السادة والمنزل العلياء وجحالل وذي الحريمات وفلعة ونوابة وامتدادها الى قرية الخريب بعزلة نخلان بمديرية السياني".
وشهدت محافظة إب، السبت، أمطاراً غزيرة في عموم مديريات المحافظة، وكان مركز الأرصاد قد تنبأ بمزيد من الأمطار في المحافظة، محذراً المواطنين من التواجد في الوديان والشعاب ومجرى السيول
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