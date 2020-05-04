مستشار الرئيس: يجب أن يكون الجيش جاهزاً لدعم انتفاضة الشيخ ياسر العواضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

البيضاء - الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السابق، مستشار الرئيس، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على أنه يجب أن يكون الجيش جاهزاً لدعم انتفاضة الشيخ ياسر العواضي.



وكتب ابن دغر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "نقف مع ياسر العواضي ومناصريه".

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وأضاف "لأننا نرفض الظلم في أي صورة كان، وجريمة المرأة الأصبحية المغدور بها حوثياً ليست سوى واحدة من جرائم الحوثيين، متصلة بتاريخ ممتد من جرائم الأئمة في اليمن".

وتابع" يجب أن يكون الجيش جاهزاً لدعم الانتفاضة، ودعم الشيخ ياسر إذا طلب الدعم، والله ما هُزم الحجوريين إلا لأننا لم نكن مستعدين لدعمهم".

واختتم "تذكروا أن هناك عدو واحد هو الحوثي. فلنوحد الصفوف لهزيمته"