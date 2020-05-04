شكرا لمتابعة خبر عن عجل..اشهر قائد عسكري يدق ساعو الصفر ويرعب ابو علي الحاكم بهذا التصريح الناري..لقد خذلنا حجور ولن نخذل الشيخ ياسر العواضي وسندفنكم في رمال البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عجل..اشهر قائد عسكري يدق ساعو الصفر ويرعب ابو علي الحاكم بهذا التصريح الناري..لقد خذلنا حجور ولن نخذل الشيخ ياسر العواضي وسندفنكم في رمال البيضاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عجل..اشهر قائد عسكري يدق ساعو الصفر ويرعب ابو علي الحاكم بهذا التصريح الناري..لقد خذلنا حجور ولن نخذل الشيخ ياسر العواضي وسندفنكم في رمال البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.