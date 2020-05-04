توقعات باستمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

عدن - الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية.



وأضاف المركز، أنه من خلال تحليل خرئط الطقس المختلفة ومتابعة صور الاقمار الصناعية ومخرجات التنبؤات العددية والتي تبين استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على مناطق واسعة من بلادنا فان المركز الوطني للأرصاد يتوقع :

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وقال استمرار هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والتي قد تصل الى شديدة الغزارة وذلك على أجزاء واسعة من محافظات بلادنا الجبلية من ( صعده شمالا الى لحج وتعز جنوبا) مع احتمال امتدادها غربا الى أجزاء من الساحل الغربية وسهل تهامة وشرقاً الى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وصولاً الى المناطق الداخلية لمحافظات حضرموت والمهرة.

وتابع "كما قد تشهد اجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها كذلك ارخبيل سقطرى امطار متفاوتة الشدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الأخوة المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من ضرورة توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان و الاحتماء من العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية ، وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول اثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم