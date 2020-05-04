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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة على تطال الدريهمي ومدينة الصالح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
رفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها اليومية، وشنت عمليات قصف واستهداف واسعة طالت مديرية الدريهمي ومدينة الصالح في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن عمليات الإستهداف الحوثية طالت مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي التي أطلقت عليها المليشيات قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف.
وبحسب المصادر فقد فتحت بقايا جيوب المليشيات الحوثية نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، صوب المناطق نفسها إنطلاقاً من مناطق تمركزها.
في السياق ذاته قالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات اطلقت نيران أسلحتها صوب مناطق شرق مدينة الصالح مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا في ساعات متفرقة من هذا اليوم.
وتكشف عمليات القصف والإستهداف المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية بشكل يومي على مناطق ومديريات مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، سعي المليشيات إلى نسف الهدنة الأممية في تعنت واضح منها بعدم الإلتزام بتنفيذ إتفاقية السويد الموقعة أواخر العام 2018؛ يقابله تخاذل أممي وصمت دولي مطبق
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