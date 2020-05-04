الحوثيون يقصفون القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقالت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات قامت باستهداف القرى بقذائف الهاون وقذائف ار بي جي ، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح معدل البيكا والقناصة بشكل هستيري صوب المنطقة. Advertisements وأضافت المصادر، ان القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة أمام صمت وتجاهل المجتمع الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية رغم مبادرة التحالف العربي لتمديد وقف إطلاق النار الشامل باليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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