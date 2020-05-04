أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 4 مايو/ أيار 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/477589/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/477590/ قوات الجيش تتمكن من التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية بتعز https://www.elyamnelaraby.com/477617/ استمرار مشروع "إفطار الصائم" للأسر الفقيرة بالمهرة لليوم العاشر على التوالي https://www.elyamnelaraby.com/477625/ Advertisements أبرز ما قاله محافظ حضرموت لوفد الانتقالي بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/477626/ الحوثي يعمق جراح اليمنين بالتكتم على كورونا في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/477627/ التميمي يتفقد سير العمل في إدارة أمن غيل باوزير https://www.elyamnelaraby.com/477628/ السفير البريطاني لدى اليمن يناقش عددا من القضايا الخاصة بمحافظة المهرة https://www.elyamnelaraby.com/477629/ نقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراح المختطفين لدى مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/477645/ Object moved elyamnelaraby.com

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