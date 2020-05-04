انهيار منزل في سيئون جراء الأمطار الغزيرة

شهدت مدن وضواحي وادي وصحراء حضرموت "شرقي اليمن"، مساء الأحد، أمطاراً غزيرة، أعقبها سيول جارفة، أدت إلى انهيار منزل وأضرار مادية.



وأفاد سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، "إن منزلاً مبني من الطين، يقع في حي السحيل بمدينة سيئون، انهار جزئياً، بسبب تجمع الأمطار بسطح المنزل".



وأضاف السكان، "أن الانهيار، لم يوقع أي خسائر بشرية، حيث لم يكن يتواجد بداخله أحد أثناء الانهيار".



ويغلب على معظم مباني وادي حضرموت، الطابع الطيني، مما تكون أكثر عرضة للانهيار في مواسم الأمطار والسيول.



يذكر أن مركز أرصاد حضرموت، قد حذر في نشرته اليومية من تساقط أمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، على هضبة حضرموت الجنوبية، وصولاً إلى أجزاء من أرياف مديريات الساحل للمناطق الوسطى والغربية، خلال الـ 36 الساعة القادمة.



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