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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير البريطاني لدى اليمن يناقش عددا من القضايا الخاصة بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أجرى السفير البريطاني مايكل آرون، مكالمة هاتفية مع محافظ المهرة، محمد علي ياسر، تم خلالها مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز السلام في اليمن، بناءً على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية.
وتطرقا في حديثهما إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والمجتمعي في محافظة المهرة، البوابة الشرقية لليمن، وبحثا سبل تعزيز التعاون لمواجهة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها على الوضع المحلي في اليمن وعلى المستوى الإقليمي والعالمي عموماً.
وأشاد المحافظ بن ياسر بالدور الإيجابي الذي تلعبه المملكة المتحدة في سبيل ودعم استقرار اليمن وإنجاح مساعي إحلال السلام.. مؤكداً على حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين والتغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.
من جانبه أكد السفير البريطاني مايكل آرون، على موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية بقيادة رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وحرصها على إنهاء التمرد وتطبيع الحياة في البلاد.
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