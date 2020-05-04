التميمي يتفقد سير العمل في إدارة أمن غيل باوزير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 تفقد مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد منير التميمي، الأحد، إدارة أمن مديرية غيل باوزير، شرقي المكلا.

Advertisements واطلع التميمي على سير العمل والانضباط والانتشار الأمني في الشوارع العامة، في المديرية للتقليل من الإزدحامات المرورية خلال شهر رمضان المبارك. رافق المدير العام في الزيارة مساعد المدير لشؤون الأمن، العقيد عبدالله الدقيل، ومدير إدارة البحث العام بساحل حضرموت، العقيد ياسر العامري، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، العقيد يوسف بارأس، ورئيس قسم التحقيقات العقيد مبارك بارفعه.

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