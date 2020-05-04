استمرار مشروع "إفطار الصائم" للأسر  الفقيرة بالمهرة لليوم العاشر على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

شكلت اوسان باعباد، مدير تنمية المرأة بالمهرة، فريقا تطوعيا يقوم بتوزيع أفطار الصائم يشمل الثلج ، والتمر ، والدجاج والفواكه وماء شرب، على الأسر الفقيرة من مختلف أحياء ومناطق مديرية سيحوت، خلال شهر رمضان المبارك.

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ودعت باعباد، جميع فاعلي الخير الى دعم الأسر الفقيرة والتنافس في دعم المحتاجين خاصة في هذا الشهر الكريم ، والتخفيف من معاناتهم وبؤس الحياة الذي يعيشونه.

الجدير بالذكر أن مشروع توزيع "إفطار الصائم" على الأسر الفقيرة في أحياء ومناطق مديرية سيحوت، مستمر منذ بداية شهر رمضان المبارك من هذا العام.