قوات الجيش تتمكن من التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش من التصدي لمحاولات تسلل، نفذتها ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة تعز، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في حين قصفت ميليشيا الحوثي مواقع للجيش في جبهات محافظات الجوف والضالع وتعز بالإضافة إلى جبهة صرواح، واكتفت قوات الجيش بالرد على تلك الاعتداءات، التزاماً منها بقرار وقف إطلاق النار من جانب واحد.

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وأوضحت المصادر أن قوات الشرعية نجحت في إفشال محاولات حوثية عدة للتسلل في جبهة الصلو وكبدتها خسائر كبيرة. بالمقابل، حشدت ميليشيا الحوثي الإيرانية المئات من مقاتليها باتجاه مديرية ردمان في محافظة البيضاء اليمنية، استعداداً لمهاجمة قبيلة آل عوض التي أمهلت الميليشيا ثلاثة أيام لسحب مشرفيها من المحافظة على خلفية قتل امرأة ومداهمة منازل.

وذكرت مصادر قبلية وفقا لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من مقاتليها إلى المديرية، إلا أن قبائل آل طاهر منعتها من العبور من مناطقها، في حين طلبت قبلية آل عوض من بقية القبائل عدم السماح للميليشيا باستخدام أراضيها في الهجوم، ونشرت مقاتليها في محيط المناطق، التي بدأت الميليشيا تتمركز فيها.