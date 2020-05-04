اخبار الخليج / اخبار اليمن

قوات الجيش تتمكن من التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية بتعز

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تتمكن من التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

قوات الجيش تتمكن من التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية بتعز

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش من التصدي لمحاولات تسلل، نفذتها ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة تعز، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في حين قصفت ميليشيا الحوثي مواقع للجيش في جبهات محافظات الجوف والضالع وتعز بالإضافة إلى جبهة صرواح، واكتفت قوات الجيش بالرد على تلك الاعتداءات، التزاماً منها بقرار وقف إطلاق النار من جانب واحد.

Advertisements

 

وأوضحت المصادر أن قوات الشرعية نجحت في إفشال محاولات حوثية عدة للتسلل في جبهة الصلو وكبدتها خسائر كبيرة. بالمقابل، حشدت ميليشيا الحوثي الإيرانية المئات من مقاتليها باتجاه مديرية ردمان في محافظة البيضاء اليمنية، استعداداً لمهاجمة قبيلة آل عوض التي أمهلت الميليشيا ثلاثة أيام لسحب مشرفيها من المحافظة على خلفية قتل امرأة ومداهمة منازل.

 

وذكرت مصادر قبلية وفقا لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من مقاتليها إلى المديرية، إلا أن قبائل آل طاهر منعتها من العبور من مناطقها، في حين طلبت قبلية آل عوض من بقية القبائل عدم السماح للميليشيا باستخدام أراضيها في الهجوم، ونشرت مقاتليها في محيط المناطق، التي بدأت الميليشيا تتمركز فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تتمكن من التصدي لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا