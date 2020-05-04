شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي محمد سالم باسندوه في وفاة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة للأستاذ محمد سالم باسندوه في وفاة زوجته الفاضلة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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