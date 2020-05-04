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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الجبواني يفجر مفاجأة مدوية وصادمة ويعلنها صراحة: هكذا دخل فيروس كورونا إلى اليمن وهذا هو العدد الحقيقي للوفيات

حمل وزير النقل اليمني السابق، صالح الجبواني، اليوم الاثنين، الحكومة اليمنية ورئيسها معين عبدالملك، وكذلك التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية دخول فيروس كورونا المستجد(كوفيدا_19) إلى اليمن.

وقال الجبواني في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة”: “الحكومة اليمنية ورئيسها يتحمل شخصيا مسؤولية دخول كورونا إلى بلادنا” مضيفا “وأي نقل للعدوى بكورونا في اليمن يتحمل مسؤوليته التحالف”.

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وكشف الجبواني عن “دخول طائرات وسفن إلى اليمن حاملة أجانب ما أدى إلى تسرب كورونا إلى اليمن”.





هكذا دخل فيروس كورونا إلى اليمن

وأكد الجبواني “وصول طائرة من العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى عدن أول أمس وتحمل 45 شخصا دون فحص اي منهم”.

ولفت وزير النقل اليمني السابق إلى أن “16 حالة وفاة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حصلت بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن “الأعداد الحقيقية أكثر من المعلن عنها”.

إلى ذلك، قال الجبواني إن “مجموعة من الوزراء شكلوا خلال 4 سنوات تيارا مقاوما لما تفعله الإمارات والسعودية”.

وتابع “بعد إعفاء بن دغر تم استهداف الوزراء المقاومين لأفعال الإمارات والسعودية”.

وكان وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، قد قدم، يوم 28 مارس الفائت، استقالته للرئيس عبدربه منصور هادي، احتجاجا على قرار رئيس الحكومة معين عبدالملك وقفه عن العمل.

وقال الجبواني في مذكرة رفعها للرئيس هادي، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي “أنه قدم استقالته اعتراضا على قرار ايقافه عن العمل، لان” القرار سيادي من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يحق لرئيس الحكومة القيام به”.

يترافق ذلك في ظل انتشار ملحوظ لفيروس كورونا في اليمن، وبعد أيام قليلة من إصابة 5 حالات بفيروس كورونا وتسجيل حالة جديدة في محافظة تعز نتيجة لنقل الطيران الإماراتي ليمنيين مصابين بالفيروس إلى مطار عدن الدولي.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، أعلنت السبت، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في اليمن إلى عشرة أشخاص.

هكذا دخل فيروس كورونا إلى اليمن

وذكر حساب اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنه جرى تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ المستجد، اثنتان منها في ⁧‫عدن‬⁩، والثالثة في محافظة ⁧‫تعز‬⁩ لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها يوم الجمعة”.

وأشارت اللجنة إلى إن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية، وأن فرق الرصد قامت بحصر المخالطين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.