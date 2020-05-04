شكرا لمتابعة خبر عن دقت ساعة الصفر في البيضاء : القبائل تتوافد لمساندة قبائل البيضاء وتمنع تعزيزات حوثية من العبور إلى آل عواض وتجبرها على الانسحاب .. شاهد صور وتفاصيل حصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انسحبت القوة المسلحة التي أرسلتها جماعة الحوثي إلى بمديرية ردمان عقب منعها من القبائل المجاورة لآل عواض وعدم السماح لها بالعبور أو اتخاذ مناطقهم مواقع لحربها.

وقالت مصادر ميدانية، إن رجال قبيلة آل الطاهر الواقعة على حدود آل عواض منعوا جماعة الحوثي من التقدم عبر مناطقهم أو استحداث مواقع ومتاريس في مرتفعاتها استعداداً للحرب على آل عواض.

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وأضافت المصادر إن رجال قبيلة آل الطاهري تمركزوا في الجبال التابعة لهم وانتشروا في المناطق التي منعوا الحوثيين من التقدم عبرها.

وفي السياق، منعت قبيلة المجانحة المجاورة لآل عواض عبور أطقم وعربات جماعة الحوثي من العبور عبر مناطقهم للوصول إلى آل عواض أو استحداث متاريس ومواقع في مناطقهم.

وأكد مصدر في قبيلة المجانحة أن رجال القبيلة على الرغم من قضايا ثأر بينهم وآل عواض انتشروا منذ ساعات الفجر الأولى على حد القبيلة لمنع أي محاولة حوثية للتقدم.

وأشار المصدر إلى أن قبائل آل سواد اتخذت الموقف نفسه، بمنع أي استحداثات في مرتفعاتهم أو أي محاولة تقدم حوثي عبر مناطقهم.

وعلى إثر ذلك، أشاد الشيخ ياسر العواضي بموقف هذه القبائل، مطالباً أن يواصلوا منع أي تعزيزات على قبيلة آل عواض.

وعرض العواضي -في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر- على القبائل المجاورة التي لا تستطيع مقاومة الحوثيين إمدادها بالمقاتلين من أبناء قبيلته.