شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مشائخ وأعيان مقاومة آل حميقان في البيضاء تحدد موقفها من انتفاضة آل عواض وتصدر بيان (وثيقة ونص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مشائخ وأعيان مقاومة آل حميقان في محافظة البيضاء كل أبناء البيضاء إلى توحيد الصف ومواجهة الحوثيين وتحرير ما تبقى من محافظة البيضاء.

وقال بيان صادر عن مشائخ وأعيان مقاومة ال حميقان " ندعوا فيه كل أبناء البيضاء إلى توحيد الصف ووضع ايدينا بأيدي الجميع لتحرير ارضنا وأخذ الثأر لكل قطرة دم ازهقتها جماعة الحوثي في البيضاء والدفاع عن ديننا وكرامتنا وعرضنا وارضنا و تحرير ما تبقى من محافظتنا"

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من جانبه أعلن الشيخ مفرح بحيبح من قبائل مراد تلبيته لداعي النكف الذي أعلنه الشيخ ياسر العواضي لمواجهة جماعة الحوثي في البيضاء.

وقال بحيبح "نحن قاومنا هاذه الشرذمه الخبيثه ولازلنا نقاومها وقدمنا قوافل الشهداء من خيرت الرجال وسنبذل كل غالي ونفيس حتى تحرير الوطن منها ومن مخططاتها القذره"

وأكد بحيبح " سنكون سند وعون لمن وقف وقاتل جماعة الحوثي سواء قبليه او حكومه ونؤكد للجميع بأننا جاهزون ومستعدون بالرجال والعتاد لتلبية مشائخ قبائل البيضاء للنكف القبلي للدفاع عن الأرض والعرض" وأضاف بحيبح "شرفنا واحد وعرضنا واحد سواء في البيضاء او غير البيضاء"

يأتي هذا بعد فشل الوساطة العمانية في تهدأت الوضع في البيضاء وحل الخلاف بين جماعة الحوثي وقبائل أل عوض بعد مقتل امرأة في منزلها على يد مسلحي جماعة الحوثي قبل أيام.