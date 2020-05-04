شكرا لمتابعة خبر عن هــام وخطير جدأ : احالة 10 ضباط ايرانيين الى الحجر الصحي في العاصمةصنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر طبية في صنعاء : جماعة الحوثي استقبلت 10 ضباط إيرانيين ، في الأيام القليلة الماضية ، وقامت بوضعهم في الحجر الصحي ، بمستشفى 48 وسط تكتيم تام للخبر في العاصمة التي يسيطرون عليها .

وأضافت المصادر " أن جماعة الحوثي قامت بحجر الوافدين من إيران ( ضباط ) بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا ، موضحين أن هناك 5 حالات إصابة بفيروس كورونا ليمنيين ، يتلقون العلاج في مسشتفى المتوكل في محافظة صنعاء

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وتواصل جماعة الحوثي بتعتيمهم للخبر وأخبار الإصابات الاخرى ، رغم ثبوت حالات إصابات مؤكدة ، وسط تأكيد أهالي في الأحياء السكنية التي تم نقل بعض الحالات منها ، بالإضافة إلى قيام جماعة الحوثيبالإستيلاء مؤخرًا على بعض الفنادق في صنعاء ، وتخصيصها مراكز للحجر الصحي .