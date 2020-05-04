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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الحصان الاسود والقوة الضاربة يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويقسم بالله انه سيقف مع الشيخ ياسر العواضي حتى يتم القضاء على الحوثة نهائيا

2020/05/04 الساعة 02:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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