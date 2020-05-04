شكرا لمتابعة خبر عن فتحي بن لزرق: الوضع في عدن خرج عن السيطرة واتخاذ اجراءات حظر شاملة ل14 يوم صار امر لابد منه.. المقابر تستقبل 6 الى 10جثث كل ساعتين.. (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فتحي بن لزرق: الوضع في عدن خرج عن السيطرة واتخاذ اجراءات حظر شاملة ل14 يوم صار امر لابد منه.. المقابر تستقبل 6 الى 10جثث كل ساعتين.. (فيديو) 2020/05/04 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر فتحي بن لزرق: الوضع في عدن خرج عن السيطرة واتخاذ اجراءات حظر شاملة ل14 يوم صار امر لابد منه.. المقابر تستقبل 6 الى 10جثث كل ساعتين.. (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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