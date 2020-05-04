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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. أول تعليق من الرئاسة على ما يحدث في البيضاء وتعلن عن جاهزية الجيش للتدخل وتؤكد أن المعركة في البيضاء لن تكون مثل حجور

أكد الدكتور احمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية وقوفه الكامل إلى جانب الشيخ ياسر العواضي في انتفاضته ضد مليشيات الحوثي. وقال بن دغر في تغريدات له على “تويتر: “نقف مع ياسر العواضي ومناصريه، لأننا نرفض الظلم في أي صورة كان". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. محمد علي الحوثي يعلن بدء معركة فاصلة ومجموعات كبيرة من أعتى مقاتلي الحوثي يصلون ذمار في طريقهم إلى البيضاء ورد للتو.. مقتل الفنان رامز جلال بثلاث طلقات نارية قبل قليل في منزل زوج الفنانة ياسمين صبري ..(تفاصيل طارئة) عاجل..الحصان الاسود والقوة الضاربة يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويقسم بالله انه سيقف مع الشيخ ياسر العواضي حتى يتم القضاء على الحوثة نهائيا Advertisements عاجل: منظمة الصحة العالمية تنشر الرعب والهلع في كل المحافظات اليمنية وتصدر قبل قليل بيان مخيف سيقلب حياة اليمنيين رأسا على عقب ويحولها الى جحيم شاهد.. اولي الصور لقاتل الشهيدة جهاد الاصبحي

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عاجل..هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يصعقون الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء بموقف صادم قهر الشماليين والجنوبيين وجعل الحوثي يطير فرحا وأشار بن دغر إلى أن جريمة المرأة الأصبحية المغدور بها حوثياً ليست سوى واحدة من جرائم الحوثيين، متصلة بتاريخ ممتد من جرائم الأئمة في اليمن، موضحاً أنه يجب أن يكون الجيش جاهزاً لدعم الانتفاضة، ودعم الشيخ ياسر إذا طلب الدعم، والله ما هُزم الحجوريين إلا لأننا لم نكن مستعدين لدعمهم. واختتم: تذكروا أن هناك عدو واحد هو الحوثي، فلنوحد الصفوف لهزيمته.

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