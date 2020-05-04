شكرا لمتابعة خبر عن قبائل مأرب تدخل خط المواجهة بجانب آل العواضي .. وبن دغر يطالب الجيش بالتجهز لدعم الشيخ ياسر العواضي ضد الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب مستشار رئيس الجمهورية الدكتور احمد عبيد بن دغر ، الجيش ان يكون جاهزاً لدعم انتفاضة ، ال عوض ضد الحوثي ودعم الشيخ ياسر ، مؤكدا وقوفه إلى جانب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي ، عقب نشوب خلافات كبيرة بينه وبين جماعة الحوثي في محافظة البيضاء بعد جريمة قتل “جهاد الاصبحي” داخل منزلها.

وقال بن دغر في تصريح نشره حساب المؤتمر الشعبي العام بمارب :”نقف مع ياسر العواضي ومناصريه، لأننا نرفض الظلم في أي صورة كان، وجريمة المرأة الأصبحية المغدور بها حوثياً ليست سوى واحدة من جرائم الحوثيين، متصلة بتاريخ ممتد من جرائم الأئمة في اليمن”.

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وفي نفس السياق اعلن الشيخ مفرح بحيبح وكافة قبائل مراد تلبيتهم لداعي الشيخ ياسر العواضي وقال ستكون قبائل مأرب عونا لمن وقف في وجه الحوثي بالمال والرجال للدفاع عن الأرض والعرض.

وقالت مصادر ميدانية، إن رجال قبيلة آل الطاهر الواقعة على حدود آل عواض منعوا جماعة الحوثي من التقدم عبر مناطقهم أو استحداث مواقع ومتاريس في مرتفعاتها استعداداً للحرب على آل عواض.

وأضافت المصادر إن رجال قبيلة آل الطاهري تمركزوا في الجبال التابعة لهم وانتشروا في المناطق التي منعوا الحوثيين من التقدم عبرها.

وفي السياق، منعت قبيلة المجانحة المجاورة لآل عواض عبور أطقم وعربات جماعة الحوثي من العبور عبر مناطقهم للوصول إلى آل عواض أو استحداث متاريس ومواقع في مناطقهم.

وأكد مصدر في قبيلة المجانحة أن رجال القبيلة على الرغم من قضايا ثأر بينهم وآل عواض انتشروا منذ ساعات الفجر الأولى على حد القبيلة لمنع أي محاولة حوثية للتقدم.