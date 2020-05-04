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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. محمد علي الحوثي يعلن بدء معركة فاصلة ومجموعات كبيرة من أعتى مقاتلي الحوثي يصلون ذمار في طريقهم إلى البيضاء

نقل موقع الوفاق نيوز عن مصدر مطلع قوله أن محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين حرض كتائب من مقاتلي الحوثيين للتحرك لإخماد انتفاضة البيضاء.

وتجهز الجماعة مجموعة من أعتى المقاتلين حسب وصف المصدر للدخول بهم في معركة البيضاء وانتفاضة قبائل البيضاء عقب قتل الحوثيين للشهيدة جهاد الأصبحي.

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وردنا الان.. محمد علي الحوثي يعلن بدء معركة فاصلة ومجموعات كبيرة من أعتى مقاتلي الحوثي يصلون ذمار في طريقهم إلى البيضاء

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وكشف المصدر أن الحوثي حاضر الليلة الفائتة جموع عسكرية من أعتلى مقاتلي الجماعة في محافظة ذمار والذين وصولا إليها من عدة مناطق ويتم إعدادهم للتوجه للبيضاء، منوهاً أن الحوثي ظل طول محاضرته يردد عبارة نكون أو لا نكون مشدداً على المقاتلين أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي يعتبر مهمتهم في سبيل الله ورسوله.