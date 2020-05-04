حضرموت: تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتوفير الكهرباء في الساحل

تواصلت الاحتجاجات، في مديريات ساحل حضرموت، المطالبة بتوفير خدمة التيار الكهربائي، بعد انهيارها.

وقالت مصادر لـ"يمن شباب نت، "إن احتجاجات خرجت غاضبه مساء الأحد، ناتجة عن تردي وانهيار الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، مرددين شعارات "بغينا_كهرباء_مابغينا_شي_ثاني".

وبحسب المصادر، فأن الجيش قام بإطلاق الرصاص لتفريق المحتجين، الذين أحرقوا الإطارات، وقاموا بقطع الطرق، وإجبارهم على فتح الشوارع المغلقة.

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وأشارت المصادر إلى أن المحتجين واصلوا إغلاق بعض الشوارع، ورفضوا الاستجابة للجيش، حتى تحقيق مطالبهم.

وتشهد مديريات الساحل في الوقت الراهن انتشارًا واسعًا، لحمى الضنك والحميّات الفيروسية، وسط مطالبات ومناشدات من الأهالي لسلطة المحافظة، بالتدخل العاجل.

وكانت مظاهرات مماثلة قد انطلقت الاسبوع الماضي، للمطالبة بتوفير خدمة التيار الكهربائي في مديريات الساحل.

