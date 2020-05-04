شكرا لمتابعة خبر عن فضيحة : اختلاس ربع مليون دولار في عملية نصب على يمنيين في تركيا (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض طلاب و مغتربين يمنيين لعملية نصب، حيث تم اختلاس ربع مليون دولار منهم.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطالب صدام النظيف احد الضحايا، الذين تم النصب عليهم.

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وكشف النظيف ان بسام الحريشي، وعبدالجليل النويرة، وابرهيم الادرن، وباسم شركة رويال شارد التي فتحت فرع خاص لها في عدن لجمع الدولارات من اليمنيين، جمعوا 250.000دولار من اليمنيين، منذ عام تقريبا والان يقولوا خسرنا.

وأوضح انه سيتم ملاحقة أولئك من دلهم إلى هذا الفخ.

وكتب احد المعلقين قائلا، كيف انتم طلاب واستطعتم جمع ربع مليون دولار، فيما تعاطف البعض مع الضحايا.

من جانبه كتب توفيق الشرعبي مدير الاخبار في قناة اليمن الرسمية في الرياض، طلابنا في تركيا يتعرضون لعملية نصب بربع مليون دولار من خلال التجارة بالفوركس وهو سوق عالمي للتداول .. !!

ايوه كونوا جمعوها من الحكومة وارسلوها للبورصة.