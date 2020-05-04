شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : حاكم العاصمة الموقتة عدن الجديد يحيل عدد من قيادات الدولة الى نيابة الاموال العامة بتهمة الفساد (الاسماء +وثيقة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احال حاكم عدن الجديد احمد سعيد بن بريك عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات والهيئات الادارية العامة في العاصمة المؤقتة عدن الى نيابة الاموال العامة بتهمة الفساد. وتأتي خطوة الانتقالي تصعيدا جديدا يؤكد مضية في التفرد بحكم الجنوب ناسفا ببيانه الترحيبي والتزامه باتفاق الرياض بعرض الحائط. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وجاء في نص المذكرة الموجهة الى رئيس نيابة الاموال العامة: استناداً لبيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بشان إعلان الإدارة الذاتية للجنوب بتاريخ ۲۰ / 4 / ۲۵ م وكذا إعلان حالة الطوارئ، وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا واجيالنا القادمة وحرصا على وقف العبث الذي طال الأراضي في عدن، نحيل إليكم شاغلي الوظيفة العامة في المرافق التالية : أولاً: هيئة اراضى و عقارات الدولة ممثلة بالأتي: . مدير مكتب رئيس الهيئة بالهينة . مدير الدائرة القانونية ثانياً: مصلحة الأراضي وعقارات الدولة عدن. 1 مدير مصلحة الأراضي وعقارات الدولة Advertisements 2 نائب مدير مصلحة الأراضي وعقارات الدولة 3 مدير الدائرة الفنية بمصلحة الأراضي و عقارات الدولة 4 نائب مدير الدائرة الفنية بمصلحة الأراضي وعقارات الدولة 5 رئيس قسم التوثيق بمصلحة الأراضي و عقارات الدولة 6 مدير الدائرة القانونية ثالثا: هيئة المنطقة الحرة عدن 1- رئيس هيئة المنطقة الحرة ( عدن) 2 - مدير الاستثمار في المنطقة الحرة 3- مدير الشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن 4 مدير التوثيق بالمنطقة الحرة عدن رابعا: مكتب الأوقاف عدن 1 مدير الاستثمار بمكتب الأوقاف 3 مدير التوثيق بمكتب الأوقاف 3 مدير الدائرة القانونية بمكتب الأوقاف 4 مدير الرقابة بمكتب الأوقاف. وذلك للتحقيق معهم ومسألتهم عن عدم قيامهم بتأدية مهامهم وأخلالهم بواجباتهم في حماية أراضي وعقارات الدولة والمتنفسات العامة واستغلالهم للوظيفة العامة التي يشغلونها، وحيث إن هذا الفعل يعتبر جريمة بحق الأجيال القادمة ومستقبلها فإننا نرجو منكم سرعة التحقيق معهم حول مجمل هذه القضايا المنسوبة إليهم على أن يشمل التحقيق والمسالة إلى جانبهم أولئك المدراء السابقين في هذه المكاتب إذا ماقتضى الأمر أو إضافة أشخاص أخرين للتحقيق المسألة من موظفي هذه المرافق لم يتم ذكرهم في الإحالة أملين تعاونكم وتقبلوا فائق الشكر والتقدير. اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الإدارة الذاتية للجنوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : حاكم العاصمة الموقتة عدن الجديد يحيل عدد من قيادات الدولة الى نيابة الاموال العامة بتهمة الفساد (الاسماء +وثيقة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.