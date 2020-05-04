شكرا لمتابعة خبر عن ماذا حدث : اللواء فرج البحسني يرحب ببيان المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني، قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة لمناقشة التطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية.

واكد البحسني في اللقاء الذي عقد مساء امس بمدينة المكلا بأن قيادة السلطة المحلية تعمل لمصلحة المواطن في المحافظة فوق أي اعتبار.

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ورحب البحسني ببيان الانتقالي الاخير الذي اعلن التزامه بتنفيذ اتفاق الرياض، مثمنا برغبة الانتقالي في تراجعه وجنوحه للسلام.

وأدلى المحافظ عقب اللقاء بتصريح قال فيه :

"التقيت مساء أمس بعددٍ كبير من قيادات المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، ورحبت بهم واستمعت منهم واستمعوا الينا، ودار الحديث في مجمله حول الوضع الراهن، حيث تحدثنا عن المصلحة العليا لحضرموت ومصالح مواطنينا وتحسين الخدمات لهم والحفاظ على منجز أمنهم والسهر لاستقرارهم، وهو المبدأ الذي لن نحيد عنه والذي بدأناه منذ تولينا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وهي الأمانة الملقاة على عاتقنا وسنظل نحملها على أكتافنا أبداً ما حيينا.

ولقد رحبت بالاخوة الحضور، وباركت لهم شهر رمضان المبارك، وتحدثت في بداية اللقاء عن وضع المحافظة الراهن، وضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهة المصاعب التي تواجه المحافظة ومن أبرزها مواجهة فيروس كورونا وأخذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لحماية مواطني المحافظة من هذا الوباء الخطير، والعمل بكل اخلاص لتوفير وتطوير الخدمات الأساسية في ظل ظروف الحرب الراهنة التي أفضت الى رفع الدعم عن الخدمات الأساسية والتي تتحملها السلطة المحلية بذاتها وأهمها قطاعي الكهرباء والمياه.

وأكدنا خلال اللقاء على الثوابت الوطنية التي نعمل عليها منذ تولينا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ورئاسة المكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بالمحافظة، وفي قيادة المنطقة العسكرية الثانية والى الآن، والتي تتمثل في الحفاظ على كل المنجزات التي تحققت عقب التحرير في العام 2016م، وبالأخص الحفاظ على أمن حضرموت واستقرار أهلها، والحفاظ على نخبتها، وتطبيع الحياة العامة بالمحافظة، وتحسين خدمات المواطنين في جميع مناحي الحياة وتجاوز الصعوبات التي تعترض ذلك، وأن تكون حضرموت ومصالحها ومصلحة أهلها ومواطنيها هو الثابت الأساسي الذي نعمل من أجله وتحت سقفه، وهو الذي يجب أن يسود في تعاملنا مع الجميع.

وأكدنا خلال اللقاء أنه ووفقاً لهذه الضوابط، فإننا مسؤولون أمام الله ثم أمام مواطنينا، وأن أي موقف لحضرموت يجب أن يلبي تلك الطموحات وتحت هذه الثوابت، وثمّنا خلال اللقاء اعلان المجلس الانتقالي التزامه بتنفيذ اتفاق "الرياض" الذي يعبر عن مدى الرغبة في الحل.

واستمعت الى حديث عدد من أعضاء المجلس الانتقالي الذين عبروا عن حرصهم على التعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في هذه الظروف الاستثائية، مثمنين الدور الذي يقوم به المحافظ في سبيل خدمة المحافظة والنهوض بأوضاعها في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة مساندة جهود السلطة المحلية في محاربة الفساد بمختلف أشكاله في الادارات والمؤسسات المختلفة خصوصاً تلك المرتبطة بمصالح المواطنين، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في الكشف عن الفساد والمفسدين، والوقوف الى جانب السلطة المحلية خلال الفترة القادمة".

* المكتب الاعلامي للمحافظ