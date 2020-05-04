شكرا لمتابعة خبر عن صغير بن عزيز : يدلي بتصريح حاسم بشأن صرف مرتبات الجيش اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن المرتبات لن تعطى إلا لمن يقوم بواجبه العسكري على أكمل وجه ولن يكون هناك أية مجاملات أو تجاوزات تخل بقيم الحقوق والواجبات العسكرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادة الدائرة المالية ودائرتي شؤون الضباط والأفراد وأعضاء اللجان الرئيسية والفرعية المكلفة بصرف المرتبات.. موجهاً أعضاء اللجان بالتعامل الراقي مع الأبطال المقاتلين وبما يليق بمكانة الجيش وتلافي كافة الأخطاء السابقة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد"

شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو"

الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وشدد رئيس الأركان على ضرورة التحلّي بروح المسؤولية الوطنية والعمل بجدّية لما من شأنه تعزيز الأداء وأن يكون الجميع عند مستوى التضحيات التي يقدّمها الأبطال في الجبهات.

وحث، العاملين في الإدارات على الالتزام بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان ومضاعفة الجهود لما من شأنه تعزيز وتحسين أداء المؤسسة العسكرية.. مشدداً على ضرورة تفعيل برامج التأهيل والتدريب للعاملين في جميع الدوائر.