شكرا لقرائتكم خبر عن اِجتماع طاريء لـ’’سفراء‘‘الدول الخمس دائمة العضوية والسبب..بحث آخر التطورات في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 10:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عقد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث آخر التطورات في اليمن. وأكد السفير الصيني كانغ يونغ خلال الاجتماع، على ضرورة التعاون المشترك بين كافة الأطراف لمواجهة فيروس “كورونا” باليمن. وشدد على دعم الصين للجهود الأممية، داعياً إلى تنفيذ اتفاق الرياض.



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