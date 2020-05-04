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الرياض - رنا عبدالله - أمر ملكي بشأن عشرات السجناء في المعتقلات السعودية.. عاجل وواجب التنفيذ خلال ساعات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزير آل سعود، أمرًا ملكيًّا عاجلًا، بشأن العشرات من السجناء المحتجزين داخل السجون السعودية.

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وطالبت العديد من الجهات الحقوقية، بإطلاق سراح آلاف المحتجزين داخل المملكة، خشية تفشي فيروس كورونا بين السجناء، إسوة بما فعلته العديد من دول المنطقة.

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، بإطلاق سراح عشرات السجناء من سجون منطقة الحدود الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية أطلقت سراح 69 نزيلًا في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لأمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

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وأوضحت الوكالة، أن الملك أمر بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 204 نزلاء.

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

في سياق آخر، أصدر الملك سلمان أمرًا ساميًا بالموافقة على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، بحيث يكون الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.

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