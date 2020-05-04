شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: منظمة الصحة العالمية تنشر الرعب والهلع في كل المحافظات اليمنية وتصدر قبل قليل بيان مخيف سيقلب حياة اليمنيين رأسا على عقب ويحولها الى جحيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: منظمة الصحة العالمية تنشر الرعب والهلع في كل المحافظات اليمنية وتصدر قبل قليل بيان مخيف سيقلب حياة اليمنيين رأسا على عقب ويحولها الى جحيم

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