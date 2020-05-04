شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. احتجاجات غاضبة تجتاح مدينة عدن ضد المجلس الانتقالي شاهد(صور وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. احتجاجات غاضبة تجتاح مدينة عدن ضد المجلس الانتقالي شاهد(صور وتفاصيل)

تواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة لابناء العاصمة المؤقتة عدن المنددة بغياب الدولة وفشل الانتقالي الجنوبي في توفير الخدمات الأساسية وإنقاذ عدن مما تعيشة من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن بأن عشرات المحتجين في الشيخ عثمان أحرقو الاطارات وقطعو الشوارع احتجاجا على تردي الخدمات في المدينة وانتشار الأوبئة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: منظمة الصحة العالمية تنشر الرعب والهلع في كل المحافظات اليمنية وتصدر قبل قليل بيان مخيف سيقلب حياة اليمنيين رأسا على عقب ويحولها الى جحيم

شاهد.. اولي الصور لقاتل الشهيدة جهاد الاصبحي



عاجل وفي غاية الخطورة.. احتجاجات غاضبة تجتاح مدينة عدن ضد المجلس الانتقالي شاهد(صور وتفاصيل)

عاجل: قبيلة شرسة تدق ساعة الصفر وتساند الشيخ ياسر العواضي بعمل شجاع قصم ظهر ابو علي الحاكم..شاهد بالصور مافعلته القبيلة( 4 صورة قهرت الحوثيين )

نبوءة مرعبة من "فيصل القاسم" عن دولة عربية : ستحترق ويتم تهجير شعبها وسيتم احتلالها قريباً !



عاجل..هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يصعقون الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء بموقف صادم قهر الشماليين والجنوبيين وجعل الحوثي يطير فرحا

عاجل: قيادي جنوبي مشهور جدا يقدم قبل قليل على عمل لا يرضي الله ولا رسوله..لن تصدق ماذا فعل هذا القذر بابناء الجنوب وجعلهم يبكون من شدة القهر(صورة صادمة)

عاجل:الانتقالي يباغت كل ابناء الجنوب ويعلنها بكل صراحة ان الامارات خذلتهم ولم تفي بوعدها..ووكلة انباء دولية تكشف للجميع ان الانتقالي ليس امامه الا هذا الحل

عاجل..فضيحة مدوية لوزير الصحة اليمني ناصر باعوم تقلب عدن راسا على عقب، ومنظمة الصحة العالمية تتهمه بسرقة 400 مليون خصصت لأبناء عدن

Advertisements

عاجل وخطير..كورونا يصيب اسرة كاملة في صنعاء..وما فعله المشرفين الحوثيين مع الاسرة المصابة أثار جنون منسق الشؤون الإنسانية لليمن وأرعب كل سكان العاصمة

عاجل..مسؤول اماراتي رفيع ومقرب من ولي عهد ابو ظبي يصعق الزبيدي وبن بريك ويؤكد( الامارات ليست بقرة حلوب، ومن يعتقد ان الانتقالي سيقيم دولة فهو مجنون )

عاجل ..الموت يفجع رئيس الوزراء الاسبق محمد سالم باسندوة، والحزن يعم كافة المدن اليمنية في الشمال والجنوب بهذا المصاب الجلل

عاجل..أمريكا تصف هادي بالعاجز والفاشل وتتفق مع والسعودية والامارات للاطاحة به ووضعه خارج اللعبة السياسية نهائيا ..لن تصدق من هو البديل للرئيس هادي

لا الميسري ولا الجبواني ولا حتى محافظي سقطرى وشبوة..وزير جنوبي يباغت الانتقالي بقرار مرعب قصم ظهر الزبيدي ونسف الانفصال من جذوره ( نص القرار الرهيب )

عاجل..السلطات السعودية توجه نداء عاجل للمغتربين اليمنيين من اصحاب الاسر المحتاجة للتواصل من اجل ايصال السلال الغذائية لمنازلهم خلال شهر رمضان المبارك

عاجل..هادي يخرج عن صمته ويقلب الطاولة على راس الجنرال الاحمر وكل قادة الاصلاح..سر خطير كشفه الرئيس هادي عن سبب معارضة الاصلاح للانفصال

عاجل وهااام..وزير المالية السعودي يقصم ظهر كل المغتربين اليمنيين بهذا القرار الجديد والمرعب الذي سيكون كارثة على كل اليمنيين في كافة المدن السعودية العوائل والعزاب

وأظهرت الصور محتجون يقطعون الشوارع ويحرقون الاطارات في العاصمة المؤقتة عدن .

وتعيش العاصمة المؤقتة وضع سيء حيث تعاني المدينة من مخلفات السيول التي أغرقت المدينة الأسبوع الفائت كما تعاني من تفشي الأوبئة وانتشار كبير للنامس.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن حيث أعلن حالة الطوارئ في عدن والحكم الذاتي للمناطق الجنوبية قبل أيام.