بن عزيز يؤكد : المرتبات لن تصرف إلا لمن يقوم بواجبه العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن المرتبات لن تعطى إلا لمن يقوم بواجبه العسكري على أكمل وجه ولن يكون هناك أية مجاملات أو تجاوزات تخل بقيم الحقوق والواجبات العسكرية.



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ووجه خلال اجتماعه مع قيادة الدائرة المالية ودائرتي شؤون الضباط والأفراد وأعضاء اللجان الرئيسية والفرعية المكلفة بصرف المرتبات، أعضاء اللجان بالتعامل الراقي مع الأبطال المقاتلين وبما يليق بمكانة الجيش وتلافي كافة الأخطاء السابقة.

وشدد رئيس الأركان على ضرورة التحلّي بروح المسؤولية الوطنية والعمل بجدّية لما من شأنه تعزيز الأداء وأن يكون الجميع عند مستوى التضحيات التي يقدّمها الأبطال في الجبهات.

وحث، العاملين في الإدارات على الالتزام بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان ومضاعفة الجهود لما من شأنه تعزيز وتحسين أداء المؤسسة العسكرية.. مشدداً على ضرورة تفعيل برامج التأهيل والتدريب للعاملين في جميع الدوائر