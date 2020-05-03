ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 3 مايو 2020 وهي كالتالي :

تصعيد حوثي باستهداف أحياء الدريهمي السكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/477430/ في ظل كورونا.. نقابة الصحفيين تدعو للإفراج عن الصحفيين المختطفين https://www.elyamnelaraby.com/477455/ القوات الحكومية تشن هجوما معاكسا على مواقع الحوثيين في "قانية" بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/477456/ الصحة العالمية: كورونا قد يؤثر على 16 مليون شخص باليمن https://www.elyamnelaraby.com/477459/ مناشدة للرئاسة والحكومة والسلطة المحلية بحضرموت حول العالقين الحضارم في مصر والدول https://www.elyamnelaraby.com/477472/ Advertisements لجنة الطورئ بتعز تعلن التأكيد عن إصابة ثانية بوباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/477484/ توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية https://www.elyamnelaraby.com/477489/ "البحسني" يعلن رفع الحظر والإبقاء على إغلاق منافذ المحافظة بناءً على تقارير صحية https://www.elyamnelaraby.com/477513/ الحضرمي يبحث مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تطورات الأوضاع باليمن https://www.elyamnelaraby.com/477538/ بالإسماء .. قيادات حوثية سيطرت على مناصب الدولة https://www.elyamnelaraby.com/477540/ توثيق 143 إنتهاكاً لميليشيا الحوثي في اليمن خلال إبريل https://www.elyamnelaraby.com/477547/

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