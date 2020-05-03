شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي رئيس الوزراء الأسبق بوفاة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأسبق الأستاذ محمد سالم باسندوة، عبر من خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة زوجته الفاضلة في هذه ا لأيام المباركة و بجمهورية مصر العربية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأعرب رئيس الجمهورية، عن أحر التعازي بهذا المصاب الأليم لأخيه رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ محمد سالم باسندوة وكافة أفراد أسرته الكريمة واهل وذوي الفقيدة .. مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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