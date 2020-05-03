شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول صحي في العاصمة الموقتة عدن يفجر مفاجاة صادمة ويكشف المستور .. حالة وفاة كل ساعه في عدن ودفن سبعة اشخاص في مقبره واحدة فجر اليوم الاحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مسؤول صحي في عدن، تزايد حالة الوفيات بشكل غير مسبوق خلال الساعات الماضية.

وقال المسؤول الصحي انه يتم تسجيل حالات وفاة بمعدل حالة كل ساعة في عدن، حيث بلغت الوفيات خلال اليومين الماضيين خمسين حالة.

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وأضاف ان معظم الحالات مصابة بالتهاب فيروسي تنفسي بالإضافة إلى الحميات، مشيرا إلى أن معظم الحالات لاتخضع لفحص كورونا حسب تاكيده لعدن تايم.

وارتفعت حالات الاصابة بفايروس كورونا في عدن المعلنة رسميا إلى ٧ حالات، فيما تؤكد المصادر الطبية ان هناك عشرات الحالات لم يتم فحصها.

وقال مواطنون من عدن ان مقبره الرضوان بالممداره تم دفن فيها سبع جنائز فجر يومنا هذا الاحد فقط .