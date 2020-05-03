شاهد : احتجاجات غاضبة تجتاح مدينة عدن ضد المجلس الانتقالي (صور وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة لابناء العاصمة المؤقتة عدن المنددة بغياب الدولة وفشل الانتقالي الجنوبي في توفير الخدمات الأساسية وإنقاذ عدن مما تعيشة من انتشار الأمراض والأوبئة. وأفادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن بأن عشرات المحتجين في الشيخ عثمان أحرقو الاطارات وقطعو الشوارع احتجاجا على تردي الخدمات في المدينة وانتشار الأوبئة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة Advertisements شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وأظهرت الصور محتجون يقطعون الشوارع ويحرقون الاطارات في العاصمة المؤقتة عدن . وتعيش العاصمة المؤقتة وضع سيء حيث تعاني المدينة من مخلفات السيول التي أغرقت المدينة الأسبوع الفائت كما تعاني من تفشي الأوبئة وانتشار كبير للنامس. ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن حيث أعلن حالة الطوارئ في عدن والحكم الذاتي للمناطق الجنوبية قبل أيام.

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