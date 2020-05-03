شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلان رسميا عن فشل الوساطة العمانية بين’’آل عواض‘‘ وجماعةالحوثي..وهذا ما يحدث الآن’’استنفار وحشد وحشد مضاد‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 10:54 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن الشيخ ياسر العواضي فشل الوساطة العمانية بين ال عواض ومليشيا الحوثي

ودعا العواضي في تسجيل صوتي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي آل عواض للاستعداد لمواجهة الحوثي.

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وكان الشيخ ياسر العواضي قال أن قبائل البيضاء مددت المهلة التي وضعتها للحوثي لتسليم المشرف الذي قتل الشهيدة جهاد الأصبحي بناء على طلب من سلطنة عمان.

وأضاف العواضي في سلسلة تغريدات نشرها ظهر اليوم في حسابه على تويتر أنهم لا زالوا محافظين على شعرة واحدة مع صعدة يأمل ألا يقطعها كما يأمل من الحوثي يتسليم المتهمين للقضاء ورفع مشرفيه أوترك أبناء القبائل يتفاهموا معهم بطريقتهم.

وأكد العواضي أن التهديدات لن تزيد قبائل البيضاء إلا عزيمة وإصرار مشيراً إلى أن علي عبدالله صالح والزوكا ماتوا موتة أبطال.

وتشهد مناطق ال عواض في البيضاء حالة من الحشد والحشد المضاد للمليشيا وذلك بعد دعوة من الشيخ ياسر العواضي للقبائل اثر مقتل جهاد الاصبحي على يد مليشيا الحوثي

