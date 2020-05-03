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ضمنيا..سلطات صنعاء تعترف بانتشار فيروس’’كورونا‘‘في المناطق الخاضعة لسيطرتهم..وسيارات بمكبرات الصوت تجوب شوارع صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 11:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أقر وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، طه المتوكل، ضمنياً بانتشار "كوفيد 19" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقال المتوكل في مؤتمر صحفي عقد، السبت، إن زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي الذي ينعتونه بـ"السيد"، وجههم بعدم الإفصاح الإعلامي، مضيفاً: "أحث كل من ظهرت لديه أعراض الفيروس الذهاب للمراكز المخصص، او البقاء في المنزل والاتصال لخدمة الطوارئ".

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وأشار المتوكل إلى أنهم لن يستخدموا الطريقة الغربية في التهويل الأعلامي وإرعاب الناس، معتبراً أن "إحداث الرعب يتسبب في تهبيط المناعة لدى الإنسان ما يعرضة لخطر الأصابة بالفيروس".

وأكد المتوكل أنهم يستقبلون عشرات الحالات الأشتباه بفيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، السبت، تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في محافظات؛ عدن، تعز وحضرموت، ووفاة حالتين وتماثل حالة واحدة للشفاء.
وبحسب مصادر محلية انهم سمعوا سيارات بمكبرات الصوت تجوب شوارع صنعاء تطلق تحذيرات وتوعي المواطنيين بكيفية الوقاية من كورونا.

 

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