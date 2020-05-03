شكرا لقرائتكم خبر عن ضمنيا..سلطات صنعاء تعترف بانتشار فيروس’’كورونا‘‘في المناطق الخاضعة لسيطرتهم..وسيارات بمكبرات الصوت تجوب شوارع صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 11:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أقر وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، طه المتوكل، ضمنياً بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقال المتوكل في مؤتمر صحفي عقد، السبت، إن زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي الذي ينعتونه بـ"السيد"، وجههم بعدم الإفصاح الإعلامي، مضيفاً: "أحث كل من ظهرت لديه أعراض الفيروس الذهاب للمراكز المخصص، او البقاء في المنزل والاتصال لخدمة الطوارئ".

Advertisements

وأشار المتوكل إلى أنهم لن يستخدموا الطريقة الغربية في التهويل الأعلامي وإرعاب الناس، معتبراً أن "إحداث الرعب يتسبب في تهبيط المناعة لدى الإنسان ما يعرضة لخطر الأصابة بالفيروس".

وأكد المتوكل أنهم يستقبلون عشرات الحالات الأشتباه بفيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، السبت، تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في محافظات؛ عدن، تعز وحضرموت، ووفاة حالتين وتماثل حالة واحدة للشفاء.

وبحسب مصادر محلية انهم سمعوا سيارات بمكبرات الصوت تجوب شوارع صنعاء تطلق تحذيرات وتوعي المواطنيين بكيفية الوقاية من كورونا.