شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:الانتقالي يباغت كل ابناء الجنوب ويعلنها بكل صراحة ان الامارات خذلتهم ولم تفي بوعدها..ووكلة انباء دولية تكشف للجميع ان الانتقالي ليس امامه الا هذا الحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الانتقالي يباغت كل ابناء الجنوب ويعلنها بكل صراحة ان الامارات خذلتهم ولم تفي بوعدها..ووكلة انباء دولية تكشف للجميع ان الانتقالي ليس امامه الا هذا الحل

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