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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..فضيحة مدوية لوزير الصحة اليمني ناصر باعوم تقلب عدن راسا على عقب، ومنظمة الصحة العالمية تتهمه بسرقة 400 مليون خصصت لأبناء عدن

طالبت منظمة الصحة العالمية التحقيق مع وزير الصحة اليمني ناصر باعوم .

واوضحت المنظمة اتها تلقت شكوى رسمية من اطباء يمنيين في ععدن تؤكد ان الوزير سرق 400 مليون ريال خصصت لمكافحة الاوبئة وشفط المياه القذرة حتى لا يتفاقم الوضع الصحي في الجنوب .

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واشارت الى ان الشكوى كشفت ان وزير الصحة لم يعاقب مدراء الصحة في مديرات عدن الذين نهبوا تلك الموال مما يعني انه متوطيء معهم بعد ان حصل على النسبة الاعلى من تلك الاموال .

من جانبه كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق حجم المبالغ التي تم صرفها لشفط المياه الراكدة في شوارع عدن.

وكتب فتحي في حسابه على تويتر 400 مليون تسلمها مدراء عموم مديريات مدينة عدن قبل ايام ولم يقوموا حتى بشفط بركة مياه راكدة واحدة

وفي السياق ذاته قال صالح الحنشي ان كل مدير مديرية في العاصمة المؤقتة عدن حصل على 50 مليون ريال مخصصة لشفط المياه التي تركتها السيول في شوارع عدن .

وكتب الحنشي ساخرا

"شفط مدراء المديريات الملايين ولم يشفطوا الماء

المهم انهم شفطوا حاجة "