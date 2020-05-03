شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير..كورونا يصيب اسرة كاملة في صنعاء..وما فعله المشرفين الحوثيين مع الاسرة المصابة أثار جنون منسق الشؤون الإنسانية لليمن وأرعب كل سكان العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..كورونا يصيب اسرة كاملة في صنعاء..وما فعله المشرفين الحوثيين مع الاسرة المصابة أثار جنون منسق الشؤون الإنسانية لليمن وأرعب كل سكان العاصمة

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