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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..مسؤول اماراتي رفيع ومقرب من ولي عهد ابو ظبي يصعق الزبيدي وبن بريك ويؤكد( الامارات ليست بقرة حلوب، ومن يعتقد ان الانتقالي سيقيم دولة فهو مجنون )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..مسؤول اماراتي رفيع ومقرب من ولي عهد ابو ظبي يصعق الزبيدي وبن بريك ويؤكد( الامارات ليست بقرة حلوب، ومن يعتقد ان الانتقالي سيقيم دولة فهو مجنون ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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