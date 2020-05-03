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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توثيق 143 إنتهاكاً لميليشيا الحوثي في اليمن خلال إبريل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 143 حالة انتهاك خلال الفترة من 16إبريل 2020م وحتى 30 ابريل 2020م.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، رصد فريق الرصد والتوثيق الميداني 28 حالة قتل بينهم 4 نساء، و 6 أطفال والعشرات من عمليات الاختطافات.
وقصفت المليشيات الحوثية الأحياء السكنية بشكل مفرط في العديد من المحافظات كان أبرزها محافظة مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة.
وتسبب القصف بسقوطـ 6 حالات قتل، فيما تسبب قناص مليشيات الحوثي بقتل 3 حالات.
وتسببت الألغام التي تزرعها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي بقتل 10 حالات اغلبها نساء وأطفال.
ورصد الفريق الميداني للشبكة قيام مليشيات الحوثي بإطلاق النار المباشر على إثنين من إمامة المساجد في عتمة والبيضاء بسبب اقامتهم لصلاة التراويح.
كما سجل الفريق (3) حالات إعدام ميداني قامت بها المليشيات بحق مدنيين، و(4) حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر على المدنيين
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