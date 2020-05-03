شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني يبعث برقية عزاء بوفاة حرم محمد سالم باسندوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني اليوم، برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوة بوفاة زوجته المصونة "أم خالد"، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأعرب عن أحر التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب الحزين.. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.

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