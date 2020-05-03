اخبار الخليج / اخبار اليمن

بالإسماء .. قيادات حوثية سيطرت على مناصب الدولة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالإسماء .. قيادات حوثية سيطرت على مناصب الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

بالإسماء .. قيادات حوثية سيطرت على مناصب الدولة

متابعات_ الخليج 365

تكشف قائمة أسماء القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عن طائفية الحرب التي تشهدها اليمن حالياً .

 

وعملت الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية على حوثنة كافة المؤسسات والمرافق الحكومية إلى جانب حوثنة الحكومة .

 

وفيما يلي قائمة بإسماء القيادات الحوثية والمناصب التي تتوالها في اليمن :

 

وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي

نائب وزير الداخلية عبدالحكيم الخيواني

وكيل وزارة الداخلية علي حسين الحوثي

وكيل وزارة الداخلية عبدالحافظ السقاف

المفتش العام بوزارة الداخلية ابراهيم المؤيد

 

وزير الصحة طه المتوكل

نائب وزير الصحة عبدالسلام المداني

وكيل وزارة الصحة محمد المنصور

وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز الديلمي

وكيل وزارة الصحة علي جحاف

وكيل وزارة الصحة ماجد الجنيد

 

وزير المالية شرف الدين الكحلاني

نائب وزير المالية عبدالسلام المحطوري

وكيل وزارة المالية احمد حجر

وكيل وزارة المالية محمد عامر

وكيل وزارة المالية وليد فايع

وكيل وزارة المالية اكرم الوشلي

 

وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة

نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي

وكيل وزارة الصناعة بسام الغرباني

وكيل وزارة الصناعة ابراهيم المتوكل

وكيل وزارة الصناعة عبدالاله شيبان

وكيل وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم زيد

 

رئيس مجلس القضاء احمد المتوكل

رئيس المحكمة العليا احمد عقبات

وزير العدل محمد الديلمي

نائب وزير العدل سعد الهادي

وكيل وزارة العدل احمد الكحلاني

وكيل وزارة العدل احمد الشهاري

 

وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي

نائب وزير التربية همدان الشامي

وكيل وزارة التربية محمد السقاف

وكيل وزارة التربية احمد النونو

وكيل وزارة التربية فؤاد الشامي

 

وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد

نائب وزير الشباب حسين زيد بن يحيى

وكيل وزارة الشباب اسامة ساري

وكيل وزارة الشباب كمال الشريف

وكيل وزارة الشباب عبدالحكيم الضحياني

 

وزير الاعلام ضيف الله الشامي

نائب وزير الاعلام هاشم شرف الدين

وكيل وزارة الاعلام احمد الحماطي

وكيل وزارة الاعلام عبدالله المؤيد

وكيل وزارة الاعلام نصر الدين عامر

 

نائب وزير الخدمة المدنية عبداله المؤيد

وكيل وزارة الخدمة يحيى الامير

وكيل وزارة الخدمة ابراهيم ابوطالب

وكيل زارة الخدمة هدى المتوكل

وكيل وزارة الخدمة يحيى المحاقري

 

وزير الشئون القانونية اسماعيل المحاقري

وكيل وزارة الشئون القانونية عبدالرحمن الكحلاني

وكيل وزارة الشئون القانونية عبدالرحمن المتوكل

وكيل وزارة الشئون القانونية عبدالجليل المداني

 

وزير الثقافة عبدالله الكبسي

 

نائب وزير الاشغال محمد الذاري

وكيل وزارة الاشغال ابراهيم الكبسي

وكيل وزارة الاشغال عبدالوهاب الحاكم

وكيل وزارة الاشغال يحيى الشامي

وكيل وزارة الاشغال عبدالله ابوطالب

 

وزير الكهرباء لطف الجرموزي

Advertisements

وكيل وزارة الكهرباء احمد المتوكل

وكيل وزارة الكهرباء تقي الدين المطاع

وكيل وزارة الكهرباء عبدالجبار الشامي

 

نائب وزير الادارة المحلية قاسم الحمران

وكيل وزارة الادارة المحلية فهد العزي

وكيل وزارة الادارة المحلية حليمة جحاف

 

وزير المياة والبيئة نبيل الوزير

نائب وزير المياة عبدالله الهادي

وكيل اول وزارة المياة عبدالغني المداني

وكيل وزارة المياة محمد الوادعي

 

نائب وزير الزراعة والري ماجد المتوكل

وكيل وزارة الزراعة علي الجنيد

 

نائب وزير التعليم العالي علي شرف الدين

وكيل وزارة التعليم العالي يحيى الهادي

وكيل وزارة التعليم العالي عبدالله القدمي

وكيل وزارة التعليم العالي مازن الجفري

 

وزير النقل زكريا الشامي

وكيل وزارة النقل عبدالكريم شرف الدين

 

نائب وزير النفط ياسر الواحدي

وكيل وزارة النفط يحيى الاعجم

 

نائب وزير حقوق الانسان علي الديلمي

 

وكيل وزارة الثروة السمكية بشير الخيواني

وكيل وزارة الثروة السمكية يحيى الوادعي

وكيل وزارة الثروة السمكية علي الحمزي

 

وزير الخارجية هشام شرف الكبسي

نائب وزير الخارجية حسين العزي

وكيل وزارة الخارجية محمد حجر

 

نائب وزير الاتصالات هاشم الشامي

وكيل وزارة الاتصالات هاشم الوشلي

 

رئيس جامعة صنعاء القاسم محمد عباس شرف الدين

نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية ابراهيم المطاع

نائب رئيس الجامعة نجيبة مطهر

نائب رئيس الجامعة احمد الكبسي

مستشار رئيس الجامعة عبدالوهاب الوشلي

 

رئيس هيئة الاركان العامة محمد الغماري

نائب وزير الدفاع علي الكحلاني

نائب رئيس الاركان علي الموشكي

٣2ذذشضششحمد الحمزي

رئيس هيئة الاستخبارات عبدالله الحاكم

 

امين العاصمة حمود عباد

وكيل امانة العاصمة عبدالكريم الحوثي

وكيل امانة العاصمة معين المحاقري

وكيل امانة العاصمة علي السقاف

وكيل امانة العاصمة محمد الشامي

 

رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس

 

رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة محمد يحيى المنصور

مدير عام المؤسسة الاقتصادية حسن المداني

مدير عام هيئة مستشفى الثورة بصنعاء محمد محمد المنصور

رئيس هيئة المستشفى الجمهوري صنعاء محمد الشهاري

مدير المؤسسة العامة للمياة ابراهيم المهدي

امين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين

رئيس الهيئة الوطنية للشئون الانسانية عبدالوهاب شرف الدين

رئيس المؤسسة العامة للطرق امير الدين الحوثي

رئيس جامعة الحديدة عبدالله الشامي

رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية حسن الحوثي

مدير المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه ايمن الشهاري

رئيس الهيئة العليا للادوية محمد المداني

رئيس مصلحة خفر السواحل عبدالرزاق المؤيد

رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ابراهيم المؤيد

رئيس الهيئة العامة للاستثمار مصطفى المتوكل

نائب رئيس هيئة الاستثمار خالد شرف الدين

مدير شركة صافر امين زبارة

رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر محمد اسحاق

مدير اذاعة صنعاء امل فايع

مدير عام كهرباء الريف حسن الديلمي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالإسماء .. قيادات حوثية سيطرت على مناصب الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا