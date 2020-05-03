شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالإسماء .. قيادات حوثية سيطرت على مناصب الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 تكشف قائمة أسماء القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عن طائفية الحرب التي تشهدها اليمن حالياً .

وعملت الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية على حوثنة كافة المؤسسات والمرافق الحكومية إلى جانب حوثنة الحكومة . وفيما يلي قائمة بإسماء القيادات الحوثية والمناصب التي تتوالها في اليمن : وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي نائب وزير الداخلية عبدالحكيم الخيواني وكيل وزارة الداخلية علي حسين الحوثي وكيل وزارة الداخلية عبدالحافظ السقاف المفتش العام بوزارة الداخلية ابراهيم المؤيد وزير الصحة طه المتوكل نائب وزير الصحة عبدالسلام المداني وكيل وزارة الصحة محمد المنصور وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز الديلمي وكيل وزارة الصحة علي جحاف وكيل وزارة الصحة ماجد الجنيد وزير المالية شرف الدين الكحلاني نائب وزير المالية عبدالسلام المحطوري وكيل وزارة المالية احمد حجر وكيل وزارة المالية محمد عامر وكيل وزارة المالية وليد فايع وكيل وزارة المالية اكرم الوشلي وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي وكيل وزارة الصناعة بسام الغرباني وكيل وزارة الصناعة ابراهيم المتوكل وكيل وزارة الصناعة عبدالاله شيبان وكيل وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم زيد رئيس مجلس القضاء احمد المتوكل رئيس المحكمة العليا احمد عقبات وزير العدل محمد الديلمي نائب وزير العدل سعد الهادي وكيل وزارة العدل احمد الكحلاني وكيل وزارة العدل احمد الشهاري وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي نائب وزير التربية همدان الشامي وكيل وزارة التربية محمد السقاف وكيل وزارة التربية احمد النونو وكيل وزارة التربية فؤاد الشامي وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد نائب وزير الشباب حسين زيد بن يحيى وكيل وزارة الشباب اسامة ساري وكيل وزارة الشباب كمال الشريف وكيل وزارة الشباب عبدالحكيم الضحياني وزير الاعلام ضيف الله الشامي نائب وزير الاعلام هاشم شرف الدين وكيل وزارة الاعلام احمد الحماطي وكيل وزارة الاعلام عبدالله المؤيد وكيل وزارة الاعلام نصر الدين عامر نائب وزير الخدمة المدنية عبداله المؤيد وكيل وزارة الخدمة يحيى الامير وكيل وزارة الخدمة ابراهيم ابوطالب وكيل زارة الخدمة هدى المتوكل وكيل وزارة الخدمة يحيى المحاقري وزير الشئون القانونية اسماعيل المحاقري وكيل وزارة الشئون القانونية عبدالرحمن الكحلاني وكيل وزارة الشئون القانونية عبدالرحمن المتوكل وكيل وزارة الشئون القانونية عبدالجليل المداني وزير الثقافة عبدالله الكبسي نائب وزير الاشغال محمد الذاري وكيل وزارة الاشغال ابراهيم الكبسي وكيل وزارة الاشغال عبدالوهاب الحاكم وكيل وزارة الاشغال يحيى الشامي وكيل وزارة الاشغال عبدالله ابوطالب وزير الكهرباء لطف الجرموزي Advertisements وكيل وزارة الكهرباء احمد المتوكل وكيل وزارة الكهرباء تقي الدين المطاع وكيل وزارة الكهرباء عبدالجبار الشامي نائب وزير الادارة المحلية قاسم الحمران وكيل وزارة الادارة المحلية فهد العزي وكيل وزارة الادارة المحلية حليمة جحاف وزير المياة والبيئة نبيل الوزير نائب وزير المياة عبدالله الهادي وكيل اول وزارة المياة عبدالغني المداني وكيل وزارة المياة محمد الوادعي نائب وزير الزراعة والري ماجد المتوكل وكيل وزارة الزراعة علي الجنيد نائب وزير التعليم العالي علي شرف الدين وكيل وزارة التعليم العالي يحيى الهادي وكيل وزارة التعليم العالي عبدالله القدمي وكيل وزارة التعليم العالي مازن الجفري وزير النقل زكريا الشامي وكيل وزارة النقل عبدالكريم شرف الدين نائب وزير النفط ياسر الواحدي وكيل وزارة النفط يحيى الاعجم نائب وزير حقوق الانسان علي الديلمي وكيل وزارة الثروة السمكية بشير الخيواني وكيل وزارة الثروة السمكية يحيى الوادعي وكيل وزارة الثروة السمكية علي الحمزي وزير الخارجية هشام شرف الكبسي نائب وزير الخارجية حسين العزي وكيل وزارة الخارجية محمد حجر نائب وزير الاتصالات هاشم الشامي وكيل وزارة الاتصالات هاشم الوشلي رئيس جامعة صنعاء القاسم محمد عباس شرف الدين نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية ابراهيم المطاع نائب رئيس الجامعة نجيبة مطهر نائب رئيس الجامعة احمد الكبسي مستشار رئيس الجامعة عبدالوهاب الوشلي رئيس هيئة الاركان العامة محمد الغماري نائب وزير الدفاع علي الكحلاني نائب رئيس الاركان علي الموشكي ٣2ذذشضششحمد الحمزي رئيس هيئة الاستخبارات عبدالله الحاكم امين العاصمة حمود عباد وكيل امانة العاصمة عبدالكريم الحوثي وكيل امانة العاصمة معين المحاقري وكيل امانة العاصمة علي السقاف وكيل امانة العاصمة محمد الشامي رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة محمد يحيى المنصور مدير عام المؤسسة الاقتصادية حسن المداني مدير عام هيئة مستشفى الثورة بصنعاء محمد محمد المنصور رئيس هيئة المستشفى الجمهوري صنعاء محمد الشهاري مدير المؤسسة العامة للمياة ابراهيم المهدي امين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين رئيس الهيئة الوطنية للشئون الانسانية عبدالوهاب شرف الدين رئيس المؤسسة العامة للطرق امير الدين الحوثي رئيس جامعة الحديدة عبدالله الشامي رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية حسن الحوثي مدير المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه ايمن الشهاري رئيس الهيئة العليا للادوية محمد المداني رئيس مصلحة خفر السواحل عبدالرزاق المؤيد رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ابراهيم المؤيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار مصطفى المتوكل نائب رئيس هيئة الاستثمار خالد شرف الدين مدير شركة صافر امين زبارة رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر محمد اسحاق مدير اذاعة صنعاء امل فايع مدير عام كهرباء الريف حسن الديلمي

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