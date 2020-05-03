الحضرمي يلتقي سفير كوريا الجنوبية بمناسبة انتهاء فترة عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



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واشاد وزير الخارجية بالدور الذي قام به السفير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً الموقف الكوري الداعم للحكومة اليمنية ومساهماتها الإنسانية والاغاثية لبلادنا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الصحية لكلا البلدين والجهود المبذولة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، خصوصاً مع ظهور حالات مصابة بالفيروس في اليمن، وأهمية دعم القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء.

من جانبه عبر السفير الكوري عن شكره لوزارة الخارجية لتعاونها معه خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى اليمن وتسهيل أدائه لمهامه.