شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة محمد علي الزويدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم ،برقية عزاء ومواساة إلى علي محمد الزويدي واخوانه وكافة آل الزويدي وذلك بوفاة والده مدير عام مديرية سيحوت بمحافظة المهرة محمد علي الزويدي.

Advertisements وأشار الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية ومكانته الاجتماعية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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